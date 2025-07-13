Звёзды КХЛ — звёзды НХЛ: коэффициенты и ставки на «Матч года 2025»

13 июля 2025 года в «Матче года 2025» сыграют звёзды КХЛ и звёзды НХЛ. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало — в 18:00 мск. Сколько заброшенных шайб мы сможем увидеть в этом матче?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде звёзд НХЛ: поставить на её победу можно с коэффициентом 2.10. Шансы звёзд КХЛ оценили в 3.10. Ничья в основное время идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 21.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 21.5 шайбы доступен примерно с тем же коэффициентом.

Тотал первого периода больше 6.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 6.5 шайбы — за 1.85.