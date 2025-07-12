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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«ЦСКА — обладатель Кубка России, «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. Отличная афиша, матч пройдёт в Казани. Думаю, нас ждёт хорошая явка. РФС постарается организовать всё на должном уровне, остается только надеяться, что команды не подведут.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА с новым тренером Фабио Челестини мы уже видели в матчах Братского кубка. «Краснодар» сыграл несколько товарищеских игр, в том числе с Махачкалой, где случилась драка, и с «Ростовом», где была яркая и результативная игра. В целом «Краснодар» остался тем же: Сперцян и Кордоба в строю, клуб представил красивую новую форму. У ЦСКА тоже обновлённая экипировка.

Суперкубки в последние годы получаются зрелищными и результативными. Год назад «Краснодар» уступил «Зениту» всухую, пропустив пять мячей, но тогда у команды не было лидеров, особенно легионеров. Сейчас есть ощущение паритета.

Вспомним последний очный матч в Москве, когда армейцев возглавлял Николич. ЦСКА тогда реализовал свои моменты. Сейчас — другая картина. Начало сезона, отличная погода, ожидается аншлаг. Болельщики соскучились. «Краснодар» выходит на матч в статусе чемпиона, ЦСКА — с мотивацией и новым тренером.

На мой взгляд, ставка «обе забьют» выглядит логичной. Для старта сезона — вполне рабочий вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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