«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.85.

«ЦСКА — обладатель Кубка России, «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. Отличная афиша, матч пройдёт в Казани. Думаю, нас ждёт хорошая явка. РФС постарается организовать всё на должном уровне, остается только надеяться, что команды не подведут.

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ЦСКА с новым тренером Фабио Челестини мы уже видели в матчах Братского кубка. «Краснодар» сыграл несколько товарищеских игр, в том числе с Махачкалой, где случилась драка, и с «Ростовом», где была яркая и результативная игра. В целом «Краснодар» остался тем же: Сперцян и Кордоба в строю, клуб представил красивую новую форму. У ЦСКА тоже обновлённая экипировка.

Суперкубки в последние годы получаются зрелищными и результативными. Год назад «Краснодар» уступил «Зениту» всухую, пропустив пять мячей, но тогда у команды не было лидеров, особенно легионеров. Сейчас есть ощущение паритета.

Вспомним последний очный матч в Москве, когда армейцев возглавлял Николич. ЦСКА тогда реализовал свои моменты. Сейчас — другая картина. Начало сезона, отличная погода, ожидается аншлаг. Болельщики соскучились. «Краснодар» выходит на матч в статусе чемпиона, ЦСКА — с мотивацией и новым тренером.

На мой взгляд, ставка «обе забьют» выглядит логичной. Для старта сезона — вполне рабочий вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».