«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч в Казани

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«На мой взгляд, эти команды уже сейчас находятся в состоянии очень хорошем. В «Краснодаре», понятно, никто не ушёл, команда стабильная, даже ещё усилилась сильными футболистами.

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Матчи ЦСКА на Братский кубок произвели очень сильные впечатления. Из команды ушли футболисты более медленные, но на их месте играют быстрые, технические футболисты. ЦСКА очень много играет «низом», через пас, включает скорости – в этом сила ЦСКА, и в том числе может быть и слабость. Потому что этот выход из обороны через пас «низом» — если вдруг будет потеря мяча, то сразу они нарвутся на контратаку, чем, я думаю, «Краснодар» и воспользуется.

«Краснодар» имеет очень сильных футболистов в центре поля, которые и отбирать мячи умеют, и проводить очень быстрые атаки. Поэтому я думаю, что матч будет голевой. Повторюсь, ЦСКА здорово бежит в атаку, ну а «Краснодар» воспользуется слабостью ЦСКА, о которой я уже сказал. На мой взгляд, «Краснодар» более сыгранный, более сильный, а ЦСКА ещё не успел провести спарринги с такими топ-соперниками. Поэтому в этом голевом матче, где обе команды забьют, всё равно победу одержит «Краснодар».

Мой прогноз – обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».