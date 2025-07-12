«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на встречу за Суперкубок России

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: тотал ЦСКА больше одного гола за 1.90.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Игра состоится в Казани, и ни у одной из команд не будет преимущества в своих трибунах. Этот матч будет очень интересным, нет сомнений. Первая игра перед началом сезона, в которой будет интересно понаблюдать и за одной, и за другой командой. ЦСКА достаточно неплохо провёл подготовительные встречи, крупно выигрывал и много забивал. «Краснодар» тоже очень здорово выглядел и тоже очень много забивал в этих матчах. Значит, команда подойдёт, я думаю, в максимальной боевой готовности к этой встрече. Что хочется отметить? Ну, всё-таки ЦСКА — чемпион весны, да. Команда по наборным очкам взяла первое место в весеннем отрезке. И часто, вот всегда так бывает, этот отрезок проходит очень хорошо. В товарищеских играх всё продолжается и продолжается. Несмотря на то что произошла смена главного тренера, да, Николич уехал. Но я в этой встрече отдаю предпочтение «армейцам».

Всё-таки давно не выигрывали титул, а «быки» стали чемпионом России. И где-то в подсознании будет сидеть, что цель максимальная, которая для клуба была важна, достигнута. ЦСКА давно не выигрывал. Поэтому мой прогноз на эту встречу — тотал больше одного гола ЦСКА с хорошим коэффициентом 1.90. Возможно, расход, но я верю, что армейцы смогут забить команде Мусаева. Второй прогноз — 1.5 гола во втором тайме, на что букмекеры предлагают высокую котировку 2.30. Тут, опять же, от логики ЦСКА москвичи очень часто забивают именно во вторых таймах. А «Краснодар» любит отвечать, практически вся обойма, которая была и стала чемпионом, она осталась, есть там кому забивать», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».