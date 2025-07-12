«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч 12 июля

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

«В прошлом сезоне обе команды провели очень хорошие чемпионаты. «Краснодар» сохранил костяк состава и даже усилился, при этом сохранив тренера и игровую модель. А вот у ЦСКА произошла полная перестройка: ушли несколько ключевых игроков, в том числе Пьянич и Жемалетдинов, пришёл новый тренер, изменилась манера игры.

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Что я увидел у ЦСКА по тем матчам, которые успел посмотреть: команда сменила схему, теперь она действует агрессивно, с атакующим уклоном. Это делает армейцев зрелищными, но на старте сезона такая модель чревата ошибками. Высокий прессинг, игра с высоко поднятой линией обороны — всё это может привести к моментам у собственных ворот. «Краснодар» может этим воспользоваться.

С учётом этого мой первый прогноз — ТБ 2.5. Обе команды будут атаковать, и обе умеют извлекать пользу из агрессивной игры соперника. Думаю, голов будет немало.

Что касается исхода — здесь не берусь гадать. Но ещё одна ставка, которую я бы предложил, — это ТБ 10.5 углового в матче. При такой манере игры угловые, скорее всего, будут подаваться регулярно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».