«Краснодар» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру за Суперкубок России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» в матче за 1.85.

«Суперкубок, матч открытия сезона-2025/2026, «Краснодар» – ЦСКА. Игра пройдёт в Казани. Перехожу сразу к составам команд. У армейцев новый главный тренер — швейцарец Фабио Челестини, который приступил к работе чуть меньше месяца назад и сразу сказал, что ему нужны полузащитники и нападающие. Цитирую: «Нам недостаёт игроков высокого качества». То есть игроки, которые завоевали кубок и заняли третье место в РПЛ, не все «высокого качества» — это оценка нового тренера из-за границы. Как говорится, «стелет соломку».

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У армейцев практически нет потерь по сравнению с последними матчами чемпионата-2024/2025. Провели два товарищеских матча с ОФК и «Партизаном», оба выиграли и играли практически в одном и том же составе.

У «Краснодара» «все на месте». И есть трансфер «на вход» — крайний нападающий из греческого чемпионата, из ФК «Ламия», который занял последнее место, 24-летний Густаво Фуртадо. Кстати, пришёл он за совсем небольшие деньги. И ему 24 года, он уже провёл все 90 минут в товарищеском матче против ФК «Ростов» (4:2 победа «Краснодара»). И, скорее всего, он выйдет в старте.

К прогнозу. Вариант №1: не думаю, что забитых мячей в этом матче будет много. Игра будет осторожной. Поэтому «тотал меньше 2.5» (за 1.79) рекомендую рассмотреть.

А я выбираю «Краснодар». В клубе нет «шараханий из стороны в сторону», клуб ясно представляет перед собой цели, задачи и путь движения вперёд. Поэтому мой прогноз: «Краснодар» заберёт кубок» за 1.85», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».