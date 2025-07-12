«Краснодар» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч в Казани 12 июля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: 1:1 за 5.00.

«Краснодар» и ЦСКА откроют новый сезон в России, сыграют они в матче за Суперкубок. Как обычно, тяжело прогнозировать такие игры, мы совсем не знаем, в каких формах и состояниях находятся клубы, тем более у одного из них ещё и летом сменился тренер.

«Краснодар» год назад также участвовал в матче за Суперкубок России. Тогда он играл с «Зенитом» и был разгромлен. Казалось, питерцы отомстили сопернику за прошедший тяжёлый сезон, в котором «быки» навязывали им борьбу. И поначалу казалось, что «Зенит» снова идёт к чемпионству.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Но к зиме краснодарцы разогнались и снова ушли на перерыв лидерами в РПЛ. Уже в 2025 году они не растеряли форму и довели сезон до чемпионства, в последние месяцы почти не проигрывали. На пару очков они опередили питерцев, заслуженно выиграли долгожданный трофей, первый для южного коллектива.

Ну а ЦСКА же смотрелся тоже не так уверенно в первой половине прошлого сезона. Часто терял он очки, к зиме был ближе к середине таблицы, чем к верхушке. Но вот в 2025 году обрели армейцы второе дыхание, играли лучше всех в РПЛ, имели после зимней паузы всего лишь одно поражение, да и то в Кубке России, в одной из игр финала с «Зенитом», в ответной — подопечные Николича достаточно сенсационно выиграли и прошли в Суперфинал. В нём уже ЦСКА расправился с «Ростовом».

Интересно, что одно из немногих поражений в последние месяцы прошлого сезона «Краснодару» нанёс как раз ЦСКА, что, в общем-то, было не удивительно, учитывая его форму, как я говорил выше. В целом же, соперники четыре раза встречались в прошлом сезоне, счёт в личных играх у них был 2:2, в РПЛ по разу они обыграли друг друга, а также в группе Кубка.

Тут тяжело что-то однозначное говорить про их матч. Товарищеских игр они провели не так много, чтобы делать какие-то выводы. Трансферов больших тоже не было, «быки» только парой иностранцев закупились. ЦСКА вот сменил тренера — вместо уехавшего в Европу Николича пришел Челестини, тоже пока не совсем ясно, как это повлияет на игру армейцев.

Так что много неизвестных переменных в этом уравнении. Я жду от них осторожной игры, будут они присматриваться друг к другу, к тому же игровой тонус команды ещё не набрали. Поэтому считаю очевидной ставку на ничью в основное время у них — точный счёт 1:1, котировка 5.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».