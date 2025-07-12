«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру за Суперкубок России 12 июля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч за Суперкубок России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Российский футбольный сезон начнётся совсем скоро матчем в Казани за Суперкубок России. В этой игре встретятся «Краснодар», победитель чемпионата, и ЦСКА, который заработал кубок нашей страны.

Если говорить про «Краснодар», то структура игры команды и состав — они плюс-минус понятны. Есть новички, большинство из них пришли из французского чемпионата, и это достаточно квалифицированные футболисты, которые точно могут сделать «Краснодар» сильнее. В том, что касается, например, Жубала, защитника, который выступал за «Осер», я вообще не сомневаюсь. Очень внимательный, цепкий, атлетичный и качественный футболист, который сделает защиту этой команды ещё более надежной.

Кстати, об обороне. «Быки» и по ходу всего прошлого российского чемпионата отличались достаточно надёжными действиями, плюс нужно также отдельно сказать про лучшего вратаря прошлого сезона Станислава Агкацева, который выручал команду многократно в матчах РПЛ и Кубка нашей страны. Поэтому думаю, что «Краснодар» в первой игре нового сезона не должен пропустить много.

Что же касается ЦСКА, то это пока для меня команда-загадка. У неё новый тренер, которого наши зрители ещё не знают абсолютно, поэтому предположить, в какой футбол будет играть московский коллектив, можно только лишь на основании товарищеских матчей, которых было в принципе не так уж и много. Понятно, что тренерский штаб краснодарской команды будет разбирать именно эти игры при подготовке к матчу за Суперкубок.

Мне кажется, что высокой результативности от этой встречи ждать не стоит. Потому что, ещё раз подчеркну, «Краснодар» играл надёжно в обороне и по ходу всего прошлого сезона. Я думаю, что стилистика игры команды с юга изменится не слишком сильно. Ну а ЦСКА, чтобы вот так вот сразу же, в первом матче, выдать какую-то феерию, когда это ещё игра за трофей, я в этом немного сомневаюсь», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».