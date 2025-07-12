«Краснодар» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч за Суперкубок России в Казани

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Суперкубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.60.

«В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» состоится матч за Суперкубок России, в котором встретятся чемпион страны «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА. Этот поединок откроет новый сезон российского футбола.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» подходит к матчу в статусе чемпиона, прервавшего шестилетнюю гегемонию «Зенита». Команда Мурада Мусаева сохранила основу, несмотря на уход нескольких игроков, и провела уверенную предсезонную подготовку, разгромив «Динамо» Махачкала (4:1) и «Ростов» (4:2). Однако в товарищеских матчах оборона «быков» иногда давала сбои, что может сыграть на руку ЦСКА. Для «Краснодара» этот матч — шанс завоевать первый в истории клуба Суперкубок.

ЦСКА под руководством нового тренера Фабио Челестини находится в стадии перестройки. Армейцы выиграли Кубок России в серии пенальти против «Ростова», но в товарищеских матчах показали хорошую результативность, обыграв «Партизан» (3:1) и ОФК (4:2). Однако в очных встречах с «Краснодаром» последние два года ЦСКА чаще проигрывал, что добавляет интриги в предстоящий матч. Опыт Игоря Акинфеева, выигравшего семь Суперкубков, может стать ключевым фактором, особенно если игра дойдёт до серии пенальти.

Тактически ожидается, что «Краснодар» будет делать ставку на атаку через фланги с участием Оласы и Сперцяна, а также на голевые инстинкты Кордобы. ЦСКА, скорее всего, выберет компактную оборону и контратаки с акцентом на Глебова и Файзуллаева. Поставим на победу южан в этой встрече», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».