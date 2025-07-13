«Торонто» — «Атланта Юнайтед»: прогноз на матч 13 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру МЛС «Торонто» — «Атланта Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.60.

У «Торонто» всё не очень хорошо — он тонет. Не так давно команду покинул звёздный вингер Лоренцо Инсинье, а на шесть прошлых матчей в МЛС у неё пришлась всего одна победа. При том что поражений — четыре. Сейчас она располагается на 27-й строчке в сводной таблице, всего в двух очках от предстоящего соперника.

У «Атланты Юнайтед» дела тоже обстоят так себе. Положение оставляет желать лучшего. Только в последней встрече удалось прервать серию поражений. Была сыграна нулевая ничья с ещё одним соседом — «Ди-Си Юнайтед». Алексей Миранчук вышел в старте, но на итог не повлиял.

Конечно, при таких результатах рассчитывать на победу будет трудно. С другой стороны, настроение у футболистов «Атланты» должно быть хорошее. Плюс соперник не выглядит устрашающе. А потому увидеть ещё одну ничью было бы логично.