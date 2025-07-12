«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на стартовый матч сезона в России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Суперкубок России, ЦСКА – «Краснодар». «Краснодар» — чемпион страны, ЦСКА — обладатель Кубка. Но армейцы, так уж получилось, поменяли тренера, ушёл Николич в АИК, на его место пришёл Челестини из швейцарского «Базеля».

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Честно говоря, матч за Суперкубок всегда очень сложный для прогноза, потому что это первая официальная игра сезона и непонятно, кто в каком состоянии, непонятно, кто на что готов, кто как готов, потому что проверки официальных игр не было. И вот она первая, и сразу же игра за трофей.

Я, честно говоря, рисковать здесь не буду. Я вижу осторожный сценарий матча. «Краснодар» Мусаева в чемпионском сезоне приучил нас к тому, что это команда, которая умеет играть по счёту, умеет играть «на ноль», умеет удерживать минимальное преимущество, и вообще может даже играть прагматично.

ЦСКА — здесь более сложная история, потому что он поменял тренера. Но, исходя из логики первого матча нового главного тренера, можно представить, что будет выбран осторожный план. Потому что это игра уже за кубок.

Поэтому мне видится здесь осторожный сценарий с минимумом голов. Я возьму «тотал голов меньше 2.5 в матче» за 1.75», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».