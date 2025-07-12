Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на стартовый матч сезона в России

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на стартовый матч сезона в России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Суперкубок России, ЦСКА – «Краснодар». «Краснодар» — чемпион страны, ЦСКА — обладатель Кубка. Но армейцы, так уж получилось, поменяли тренера, ушёл Николич в АИК, на его место пришёл Челестини из швейцарского «Базеля».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Честно говоря, матч за Суперкубок всегда очень сложный для прогноза, потому что это первая официальная игра сезона и непонятно, кто в каком состоянии, непонятно, кто на что готов, кто как готов, потому что проверки официальных игр не было. И вот она первая, и сразу же игра за трофей.

Я, честно говоря, рисковать здесь не буду. Я вижу осторожный сценарий матча. «Краснодар» Мусаева в чемпионском сезоне приучил нас к тому, что это команда, которая умеет играть по счёту, умеет играть «на ноль», умеет удерживать минимальное преимущество, и вообще может даже играть прагматично.

ЦСКА — здесь более сложная история, потому что он поменял тренера. Но, исходя из логики первого матча нового главного тренера, можно представить, что будет выбран осторожный план. Потому что это игра уже за кубок.

Поэтому мне видится здесь осторожный сценарий с минимумом голов. Я возьму «тотал голов меньше 2.5 в матче» за 1.75», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку
«Краснодар» — ЦСКА. Суперкубок России готовит нервную развязку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android