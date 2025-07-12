«Челси» — «ПСЖ»: кто фаворит финального матча клубного чемпионата мира
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13 июля 2025 года в матче финала КЧМ-2025 сыграют «Челси» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Метлайф». Начало — в 22:00 мск. Есть ли шансы у лондонского клуба совершить сенсацию?
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижскому клубу: поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.60. Шансы «Челси» оценили в 5.20. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 4.20.
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.62.
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