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Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: ставки и коэффициенты на бой UFC on ESPN 70

Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: ставки и коэффициенты на бой UFC on ESPN 70
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В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием станет бой в тяжёлом весе между американцем Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой из Бразилии. Ориентировочное начало поединка — 6:30 мск.

UFC 2025. UFC on ESPN 70, Нэшвилл, США
Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра
13 июля 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Деррик Льюис
Не началось
Таллисон Тейшейра

Букмекеры считают фаворитом боя Тейшейру. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.36. Шансы Льюиса оценили в 3.24. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 62.00.

Аналитики ждут, что бой завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно за 1.07. На то, что поединок продлится всё запланированное время, можно с коэффициентом 7.50.

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Очень ярко и очень быстро. Прогноз на бой Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра
Очень ярко и очень быстро. Прогноз на бой Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра
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