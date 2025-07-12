Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра: кто фаворит главного боя UFC on ESPN 70

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 70. Главным его событием станет бой в тяжёлом весе между американцем Дерриком Льюисом и Таллисоном Тейшейрой из Бразилии. Ориентировочное начало поединка — 6:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Тейшейру. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.36. Шансы Льюиса оценили в 3.24. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 62.00.

Аналитики ждут, что бой завершится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно за 1.07. На то, что поединок продлится всё запланированное время, можно с коэффициентом 7.50.