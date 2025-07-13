Янник Синнер — Карлос Алькарас: забери фрибет до 100 000 от БЕТСИТИ на финал Уимблдона

13 июля итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас сыграют в финальном матче Уимблдона. Пока соперники бьются за титул турнира «Большого шлема», у всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет до 100 000 рублей:

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Первая ракетка мира Янник Синнер стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, который выходил в финалы четырёх подряд турниров «Большого шлема». В полуфинальном поединке итальянский спортсмен в трёх партиях сломил сопротивление рекордсмена по титулам на ТБШ серба Новака Джоковича. Таким образом, Синнер — только второй теннисист в истории, обыгравший Джоковича пять раз подряд на уровне ATP. Ранее такой статистики добивался только Рафаэль Надаль в период с 2008 по 2009 год.

Алькарас в третий раз подряд вышел в решающую стадию Уимблдона. Также Карлос стал самым молодым теннисистом в истории, который смог одержать 10 побед над игроками из топ-5 рейтинга ATP на турнирах «Большого шлема». Всего в его активе пять титулов ТБШ. Синнер сумел завоевать три таких трофея и добрался до финала Уимблдона впервые в карьере.

В последний раз соперники встречались чуть более месяца назад. Тогда они сошлись в финале «Ролан Гаррос» и закатили самый продолжительный решающий поединок за всю историю турнира. Они провели на корте 5 часов и 29 минут. В упорном пятисетовом противостоянии сильнее оказался Алькарас, сумевший отыграться с 0:2 по сетам и уйти с трёх матчболов.

Статистика личных встреч на стороне Алькараса. Он восемь раз обыгрывал Синнера и уступил итальянцу четырежды. Отметим, что Янник и Карлос выиграли семь из восьми последних ТБШ.

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