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Синнер — Алькарас: стал известен фаворит финала Уимблдона

Синнер — Алькарас: стал известен фаворит финала Уимблдона
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13 июля в финале мужского одиночного разряда Уимблдона сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

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Букмекеры считают небольшим фаворитом Карлоса Алькараса. Поставить на победу теннисиста из Испании можно с коэффициентом 1.82, что соответствует примерно 53% вероятности. Заключить пари на успех Синнера можно с котировкой 2.05 (около 47%).

На победу испанца в трёх сетах можно заключить пари за 4.90, а на успех Карлоса в одной из партий — с коэффициентом 1.15. Вероятность того, что Синнер не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 5.55. Поставить на то, что теннисист из Италии возьмёт как минимум одну партию, можно за 1.18.

На тай-брейк в матче дают коэффициент 1.30. За 1.40 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

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