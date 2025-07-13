Янник Синнер — Карлос Алькарас: прогноз на финал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Ставка: Алькарас победит за 1.82.

Алькарас брал Уимблдон последние два сезона. В этом плане он, конечно, более уверен в себе, нежели Синнер, для которого финал станет первым в карьере на этом турнире. С другой стороны, антропометрия итальянца вполне подходящая для игры на траве, так что перспективы Янника здесь весьма неплохие.

В личных встречах 8-4 в пользу Алькараса, причём он выиграл последние пять противостояний. Немаловажный факт. Можно даже говорить о неком комплексе, который постепенно развивается у итальянца. Да, Синнер победил в единственном их матче на Уимблдоне, однако было это в 2022 году. С тех пор Карлос очень сильно прибавил.

С учётом того, что Алькарас здорово разыгрался по ходу турнира, а у Синнера всё-таки есть небольшое повреждение, поставим на испанца. За него же говорят последние очные встречи и, в конце концов, уже две победы на Уимблдоне. Время создавать династию!