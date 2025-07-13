Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Янник Синнер — Карлос Алькарас: прогноз на финал Уимблдона

Янник Синнер — Карлос Алькарас: прогноз на финал Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на матч Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Ставка: Алькарас победит за 1.82.

Материалы по теме
Александр Овечкин превратит «Матч года» — 2025 звёзд КХЛ и НХЛ в голевое безумие
Александр Овечкин превратит «Матч года» — 2025 звёзд КХЛ и НХЛ в голевое безумие

Алькарас брал Уимблдон последние два сезона. В этом плане он, конечно, более уверен в себе, нежели Синнер, для которого финал станет первым в карьере на этом турнире. С другой стороны, антропометрия итальянца вполне подходящая для игры на траве, так что перспективы Янника здесь весьма неплохие.

В личных встречах 8-4 в пользу Алькараса, причём он выиграл последние пять противостояний. Немаловажный факт. Можно даже говорить о неком комплексе, который постепенно развивается у итальянца. Да, Синнер победил в единственном их матче на Уимблдоне, однако было это в 2022 году. С тех пор Карлос очень сильно прибавил.

С учётом того, что Алькарас здорово разыгрался по ходу турнира, а у Синнера всё-таки есть небольшое повреждение, поставим на испанца. За него же говорят последние очные встречи и, в конце концов, уже две победы на Уимблдоне. Время создавать династию!

Материалы по теме
Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён
Финал КЧМ-2025: «ПСЖ» — неуязвим, «Челси» — обречён
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android