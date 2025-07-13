«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на финальный матч клубного чемпионата мира

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч КЧМ «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.13.

«Пожалуй, больше всех удивил «Челси». С такой сумасшедшей обоймой игроков команда добралась до финала клубного чемпионата мира, где встретится с «ПСЖ».

Увидеть «ПСЖ» в финале — с учётом той игры и структуры, которую выстроил Луис Энрике, — неудивительно. Они начали турнир мощно: 4:0 с «Атлетико», 4:0 с «Реалом» в полуфинале. Единственная осечка — матч с «Ботафого». Всё остальное — восхищение. Как «ПСЖ» двигается, как комбинирует, как прессингует — это просто фантастика. «ПСЖ» — явный фаворит в паре с «Челси». Но, на мой взгляд, не всё так однозначно. Финал есть финал. Один матч — и может случиться что угодно.

При всей мощи «ПСЖ» не стоит недооценивать «Челси». Сумасшедший подбор игроков, глубокая ротация от Марески, качественные замены, хорошая физика. И ещё новичок Жоао Педро, который оформил дубль в полуфинале с «Флуминенсе».

С учётом всего этого, мне кажется, ставка на 2-3 гола в матче — вполне подходящий вариант. Турнир краткосрочный, жара, усталость, переезды — мотивация уже частично финансовая. Ставить на чистую победу «ПСЖ» лично мне не хочется», — приводит слова Генича «РБ Спорт».