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«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на финальный матч клубного ЧМ 13 июля

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на финальный матч клубного ЧМ 13 июля
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира — 2025.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.01.

«Месяц мы наблюдали за командами, накопили достаточно информации. Но на самом деле «Челси» не стал для меня значительно сильнее по сравнению с тем, что я видел в сезоне. Гигантская скамейка сыграла свою роль в таком турнире. И в то же время нереально повезло с сеткой. Попали бы в плей-офф с первого места, уже давно бы отдыхали.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» просто сильнейшая команда мира. Это мы совершенно точно увидели в игре с «Реалом». Разгром мадридцев. Тут и сказать нечего. На мой взгляд, прямо сейчас «ПСЖ» — совершенная команда.

У «Челси» сумасшедшая глубина состава, но против такого «ПСЖ» это не поможет. Вернулся Дембеле, все дисквалифицированные ранее – в деле. Уровень сыгранности, понимание взаимодействий у парижан на другом уровне по сравнению с любой командой в мире, может быть, за исключением «Барселоны». Но сейчас в соперниках — «Челси».

Минимум в 2 мяча жду победы команды Луиса Энрике», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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