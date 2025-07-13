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«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на финальную игру КЧМ в США

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на финальную игру КЧМ в США
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч КЧМ «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.01.

«Финал клубного чемпионата мира. Матч, который официально подводит итог предыдущему сезону в Европе. Хотя со стартом квалификации еврокубков уже стартовал сезон новый. Так что налезает немножко тень на плетень.

Но я думаю, что для Парижа это крайне важный матч, потому что дело даже не в самом титуле клубного чемпиона мира, которого у «ПСЖ», естественно, нет, а дело в том, что команда может выиграть пять трофеев за один календарный сезон. Плюс ещё Суперкубок, который почему-то никто не считает. «Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат, Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции плюс Лигу чемпионов, а ещё клубный чемпионат мира, если получится, так что уже шесть по сути. Мотивация будет что надо, тем более что в полуфинале много сил тратить не пришлось. «Реал» очень быстро всё сделал сам, и даже была возможность у Луиса Энрике поменять основных игроков, дать возможность поиграть тем, кто играет не так часто. Тот же Гонсалу Рамуш вышел — воспользовался этим и забил гол.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Челси» на один день больше на восстановление, но есть некоторые проблемы и с атакой, хотя Жоао Педро здорово провёл полуфинальный матч. И в целом, наверное, с отстроенностью игры у лондонцев есть сложности. Мне кажется, что усталости больше видно в действиях игроков «Челси».

Для меня «ПСЖ» — фаворит финала. Букмекеры слишком много дают на победу Парижа с форой (-1). Парижане не будут откладывать за пределы основного времени решение вопроса. Так что «ПСЖ» с (-1) — отличная ставка», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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