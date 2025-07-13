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«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на финал КЧМ-2025

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на финал КЧМ-2025
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч КЧМ-2025 «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.60.

«В финале клубного чемпионата мира сыграют лучшая команда в мире на данный момент – «ПСЖ» и молодая и голодная команда в лице «Челси».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» заслуженно вышел в финал, в клубе очень хорошие футболисты, и они попытаются дать бой парижанам. Но я считаю, что шансов у них нет никаких, потому что «ПСЖ» слишком хорош. Команда голодна до побед и, повторюсь, находится просто в великолепнейшей форме. Полагаю, что «ПСЖ» просто разорвёт «Челси». Вопрос только в том, сможет ли «Челси» забить гол престижа. Как обычно, счёт будет 4:0 в пользу «ПСЖ».

Первый мой прогноз – победа «ПСЖ» в основное время. Второй мой прогноз – «ПСЖ» забьёт больше 2.5 гола. И третий мой прогноз – тотал матча больше 3 голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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