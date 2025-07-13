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«Челси» — «ПСЖ»: ставка Дмитрия Градиленко на финальную игру клубного ЧМ

«Челси» — «ПСЖ»: ставка Дмитрия Градиленко на финальную игру клубного ЧМ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.98.

«Финал клубного чемпионата мира, в котором встречаются два европейских гранда – «Челси» и «ПСЖ». Обе команды плюс-минус полтора месяца назад уже играли в финалах европейских кубков, и обе стали победителями. «Челси» выиграл Лигу конференций, а «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вряд ли кто-то до начала КЧМ предполагал участие «Челси» в финале. Но англичанам немножко повезло со жребием. Заняв в группе второе место, где были клуб из МЛС, Туниса и Бразилии, англичане в 1/8 финала попали на «Бенфику», победив португальцев в дополнительное время, в 1/4 финала и в полуфинале в соперниках у них были бразильские клубы, которых они, можно сказать, без проблем обыграли.

Но «ПСЖ» в последние полгода играет просто великолепно. За этот период парижане завоевали уже четыре трофея: Суперкубок и чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. И у меня нет сомнений, что 13 июля французы и здесь, в США, подтвердят свой высочайший класс и заберут кубок! Они просто сильнее своего соперника и сильнее намного. Поэтому мой аккуратный прогноз – «победа «ПСЖ» с форой (-1)» за 1.98», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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