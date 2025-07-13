«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на финал клубного чемпионата мира в США

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч КЧМ «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.59.

«Челси» приехал на клубный ЧМ в ранге победителя Лиги конференций, но мало кто верил, что они способны дойти до финала. В группе лондонцы одержали две победы, уступили «Фламенго» и со второго места вышли в плей-офф. В первом раунде англичане играли против «Бенфики», 1:1 в основное время, а дальше удаление и три мяча в ворота португальцев. Дальше двухсерийное противостояние против бразильских команд. В 1/4 победа 2:1 над «Палмейрасом», а в полуфинале 2:0 против «Флуминенсе» и выход в финал.

«ПСЖ», выиграв в мае Лигу чемпионов, приехал в США в ранге главного фаворита турнира. И стартовали парижане с победы над «Атлетико» 4:0, но дальше неожиданное поражение от «Ботафого». Завершили французы групповой победой над «Сиэтлом» и вышли в плей-офф с первого места. Там «ПСЖ» уже играл на полную мощь. Четыре безответных мяча влетели в ворота «Интера» из Майами, и столько же в полуфинале получил мадридский «Реал». «Баварии» повезло больше, в ворота мюнхенцев парижане отправили всего два мяча.

Нас ждёт не только финал клубного ЧМ, но и импровизированный Суперкубок Европы. Но вместо победителя Лиги Европы будут их соседи, триумфаторы менее значимого турнира. Конечно, «ПСЖ» — явный фаворит, учитывая, как они катком прошлись по «Баварии» и «Реалу». Но в одном отдельно взятом матче произойти может всё что угодно. Однако «Челси» по ходу турнира не показал, за счёт чего им удастся совершить чудо. Парижане же выглядят монструозно и обязаны забирать турнир», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».