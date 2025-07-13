«Челси» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на игру КЧМ в Ист-Ратерфорде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«Челси» и «ПСЖ» сразятся в финале клубного чемпионата мира 13 июля. В общем-то, противостояние двух сильнейших клубов на турнире. С другой стороны, в плей-офф у них оппозиция была разной. Но всё равно жду борьбы тут, равного футбола.

Да, если смотреть по именам, то может сложиться ощущение, что «ПСЖ» намного сложнее было в плей-офф. В последних двух раундах у него были сильнейшие представители Европы – «Бавария» (2:0) и «Реал» Мадрид (4:0). Хотя тут стоит отметить, что полуфинал со «сливочными» слишком больших трудностей у подопечных Энрике не вызвал, легко и уверенно победили они, много забив.

«Челси» же только с одним европейским коллективом играл, в 1/8 финала с «Бенфикой». Вязкая была игра, англичане доминировали, но моментов много не создавали. В конце случилась пауза в несколько часов, после которой португальцы умудрились сравнять. Но в дополнительное время подопечные Марески уже включились, выиграли 4:1 в итоге.

Далее в плей-офф они уже заканчивали свои игры в основное время, но были они даже сложнее – против активных бразильских оппонентов — «Палмейраса» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0). В целом игры проходили по схожим сценариям, интриги почти не было, «Челси» оба раза выглядел лучше, мог и с более крупными счетами выигрывать. В игре с «Флу» был «перформанс» Жоао Педро, который дважды смог забить своему бывшему коллективу.

Так что да, имена соперников у «ПСЖ» были более грозными в плей-офф, но вот сил «Челси» затратил не меньше. На КЧМ клуб проявил себя как сыгранный коллектив, у которого ещё и глубокая скамейка. Так что парижанам «синие» точно дадут отпор, так просто не проиграют. Это матч за трофей, финал, будет много эмоций, борьбы. Думаю, в основное время они всё-таки не определят победителя, хотя забьют много, обе команды часто проводили результативные игры на мундиале», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».