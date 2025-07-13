«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на финал клубного чемпионата мира 13 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финал КЧМ «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«В финале сойдутся две молодые команды. Впрочем, если «ПСЖ» уже выглядит построенным и за последнее время успел удивить мир несколькими сокрушительными победами (в том числе в финале Лиги чемпионов), то «Челси» явно равняется на будущего соперника, но ещё только ищет свою игру. Ведь многочисленные и дорогие покупки моментальной гарантией успеха не являются. Лондонцы в группе вполне по делу проиграли «Фламенго» (1:3). Однако уже в матчах на вылет ещё два бразильских клуба были повержены. Матч против «Бенфики» с двухчасовой паузой с чисто игровой точки зрения оценивать сложно, победа (4:1) над далеко не последним клубом в Европе, бесспорно, заслуживает уважения.

«Челси» может быть ослаблен возможным отсутствием из-за травмы Кайседо, занимающего ключевую позицию в опорной зоне. Зато после дисквалификации готов сыграть отдохнувший забивной Делап. При этом «ПСЖ» был вынужден обходиться без травмированного бомбардира Дембеле, который, вернувшись на поле, сразу взялся за дело. Линия обороны хороша, даже несмотря на потери. Длинная скамейка обоих клубов — неплохое средство борьбы с пресловутой жарой. Наличие качественного резерва к тому же снижает уровень сетований на проблемы длинного европейского сезона.

Пока единственное поражение ПСЖ — от «Ботафого» (0:1) — выглядит как случайность. Ведь до того был разгромлен мадридский «Атлетико» (4:0). В остальных четырёх матчах — четыре сухие победы, причём снова два раза по 4:0. Ну что за любимый счёт Парижа!

Поражение от объективно сильнейшей на сегодня команды в мире не будет зазорным для «Челси», а вот выиграв, лондонцы сами «приобретут весь мир». «ПСЖ» со своей невероятно мощной атакой просто не может отсиживаться у своих ворот. В четвертьфинале парижане продолжали идти вперёд, даже оставшись вдевятером и при счёте 1:0 в свою пользу. И это — против «Баварии»!

Думаю, сдержать изысканный напор «ПСЖ» ещё можно на протяжении тайма, но продержаться весь матч крайне сложно для любого соперника. Конечно, «Челси» сделает выводы из происшедшего в полуфинальном матче парижан против «Реала», когда мадридцы уже к 25-й минуте получили три мяча в свои ворота, и подобного не допустит. А вот дальше… Тут вернёмся к матчу «ПСЖ» с «Баварией», где голы были забиты на 78-й и 96-й. Второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».