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«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на финал клубного ЧМ

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Игоря Семшова на финал клубного ЧМ
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.65.

«ПСЖ» подходит к финалу в статусе фаворита, что неудивительно, учитывая их доминирование в этом сезоне. Команда Луиса Энрике уже выиграла Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок и, главное, Лигу чемпионов УЕФА. На пути к финалу клубного чемпионата мира парижане уверенно обыграли «Баварию» (2:0) и «Реал» Мадрид (4:0), продемонстрировав не только мощь атаки, но и надёжность обороны. За весь турнир они пропустили лишь один гол, что говорит о высокой организации игры в защите. Ключевыми фигурами в составе «ПСЖ» являются Джанлуиджи Доннарумма, Маркиньос, а также атакующие лидеры – Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» вышел в финал, последовательно обыграв «Бенфику», «Палмейрас» и «Флуминенсе». Однако путь лондонского клуба выглядит менее впечатляющим, так как им не пришлось встречаться с топ-командами Европы. В полуфинале против «Флуминенсе» дублем отметился Жоао Педро, который может стать одним из главных творцов игры «Челси» в атаке наряду с Коулом Палмером.

Финал клубного чемпионата мира обещает быть зрелищным, но с явным преимуществом парижан. Поставим на победу французов», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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