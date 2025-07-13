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«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на финал КЧМ

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Эльвина Керимова на финал КЧМ
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТБ 2.5 за 2.14.

«ПСЖ» — «Челси», финал клубного чемпионата мира. «Челси» прошёл более лёгкую сетку, как будто бы это продолжение Лиги конференций, и оказался в финале, но при этом, при достойной хорошей игре, при интересных решениях Марески, по-разному «Челси» может играть, и доминируя, и в режиме контратак. В отличие от «Реала», я думаю, «Челси» сможет навязать «ПСЖ» силовую борьбу, и прессинговать «Челси» может лучше, чем «Реал». И поэтому, мне кажется, какую-то борьбу навязать «синие» парижанам могут.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну a «ПСЖ» — главный фаворит и турнира, и матча, и финала, и вообще главный фаворит всех матчей, в которых сейчас играет в этом году. «ПСЖ» на этом чемпионате мира пропустил только от «Ботафого». Клуб проходил сложную сетку, и «Баварию» прошли, «Реал» не заметили вообще.

Поэтому я возьму комбинированный вариант ставки — «победа «ПСЖ» и общий тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 2,14. «ПСЖ», как правило, не успокаивается, забивает много, может быть, ещё и «Челси» что-нибудь забьёт. Но «ПСЖ», я думаю, в основное время победит», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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