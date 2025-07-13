«Челси» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на решающий матч КЧМ-2025

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.99.

«Финал клубного чемпионата мира, «Челси» против «ПСЖ». Учитывая то, как парижане выступили в полуфинале, сейчас они вообще без проблем должны выигрывать. Я в этом уверен.

Конечно, очень разные игры в плей-офф были у соперников в этой паре. «ПСЖ» уже провёл два «финала», можно сказать. Сперва в четвертьфинале клуб играл с «Баварией», был тяжёлый эмоциональный матч, несколько удалений было у подопечных Энрике, но итог – 2:0, уверенная их победа.

А вот в полуфинале парижан ждал, казалось, ещё один фаворит всего КЧМ, «Реал» Мадрид. Все ждали борьбы, но её не было. «ПСЖ» «катком проехал» по сопернику, показал, что сейчас они просто разного уровня. Но оно и неудивительно, «Реал» находится в перестройке, пришли новый тренер, новые игроки.

А «ПСЖ» – уже сформированный, сильный коллектив, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а сейчас уверенно идёт к победе на клубном ЧМ. Просто ни в одной линии у подопечных Энрике нет слабых мест. Единственное поражение они имеют на этом турнире – 0:1 от «Ботафого», и то, там не заслужили французы потери очков, должны были они выигрывать.

Ну а «Челси» откровенно везло с оппонентами на этом КЧМ. По сути, за весь турнир вообще ни одного топового соперника из Европы у него не было, можно вспомнить «Бенфику», но сейчас это даже не самый сильный представитель Португалии. Его в 1/8 финала «синие» уверенно обыграли 4:1.

Зато подопечные Марески теперь могут смело назвать себя специалистами по играм с бразильскими командами. Сразу с тремя коллективами из этой страны они встречались, правда, не всех обыгрывали. В группе было поражение от «Фламенго», заслуженное, провалил «Челси» тогда второй тайм (1:3). Но вот в последних раундах плей-офф англичане достаточно уверенно переиграли «Палмейрас» (2:1) и «Флуминенсе» (2:0).

Так что, да, их пути на этом КЧМ были совсем разными. «ПСЖ» уже несколько раз показал, что готов бороться за трофей, что находится он в отличной форме. Думаю, подопечные Энрике «катком прокатятся» сейчас и по «Челси». Ставлю на их победу с форой (-1) за 1.99», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».