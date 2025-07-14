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Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: букмекеры назвали фаворита боя

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: букмекеры назвали фаворита боя
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В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне на «Уэмбли Стэдиум» пройдёт боксёрский поединок за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Начало боя — не ранее 1:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Александру Усику и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.28.

Шансы Даниэля Дюбуа на успешный исход оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 24.00.

Эксперты сомневаются, что поединок закончится досрочно. Сделать ставки на тотал больше 9.5 раунда можно за 1.75, а тотал меньше 9.5 раунда идёт за 2.06.

Если украинец одержит досрочную победу, сыграет коэффициент 2.10. На то, что британец выиграет досрочно, предлагают поставить за 4.80.

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