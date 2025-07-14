«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале КЧМ-2025. Зашёл коэффициент 45.0

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«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Победу со счётом 3:0 одержали лондонцы.

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт с передачи Мало Гюсто. На исходе получаса игры Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт.

На 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку за грубость, когда схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, и тем самым оставил парижан доигрывать в меньшинстве.

Букмекеры считали «Челси» явным аутсайдером. Ставки на победу английского клуба принимались с коэффициентом 5.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5200 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.60, на «обе забьют — нет» — 2.25.

Ставки на победу «Челси» всухую принимались за 15.0, а точный счёт 3:0 в пользу лондонцев был доступен за 45.0.