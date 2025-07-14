В ЛДПР потребовали полностью запретить рекламу букмекеров на телевидении

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от ЛДПР Сергей Леонов разместил в своём телеграм-канале текст своего выступления в Госдуме относительно рекламы букмекеров.

Фракция ЛДПР считает, что нужно полностью запретить рекламу букмекерских компаний в России, но поэтапно. На первом этапе предлагают сократить объём рекламы в телеэфире, ограничив её продолжительность до 10% от общего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований.

«Важно начать хотя бы с того, чтобы снизить время и процент эфирного времени рекламы букмекерских контор. Мы в ЛДПР считаем, что деятельность букмекеров несёт исключительно пагубные последствия для наших граждан, например, способствует развитию игровой зависимости. Люди отдают последние деньги на ставки, семьи страдают», — заявил чиновник.

По мнению Леонова, в дальнейшем должен последовать полный запрет рекламы букмекеров в России.