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В ЛДПР потребовали полностью запретить рекламу букмекеров на телевидении

В ЛДПР потребовали полностью запретить рекламу букмекеров на телевидении
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Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от ЛДПР Сергей Леонов разместил в своём телеграм-канале текст своего выступления в Госдуме относительно рекламы букмекеров.

Фракция ЛДПР считает, что нужно полностью запретить рекламу букмекерских компаний в России, но поэтапно. На первом этапе предлагают сократить объём рекламы в телеэфире, ограничив её продолжительность до 10% от общего допустимого времени рекламы во время эфира спортивных соревнований.

«Важно начать хотя бы с того, чтобы снизить время и процент эфирного времени рекламы букмекерских контор. Мы в ЛДПР считаем, что деятельность букмекеров несёт исключительно пагубные последствия для наших граждан, например, способствует развитию игровой зависимости. Люди отдают последние деньги на ставки, семьи страдают», — заявил чиновник.

По мнению Леонова, в дальнейшем должен последовать полный запрет рекламы букмекеров в России.

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