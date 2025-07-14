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На Уимблдоне-2025 усилили меры по борьбе с кортсайдерами

На Уимблдоне-2025 усилили меры по борьбе с кортсайдерами
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На завершившемся вчера Уимблдоне усилили меры по борьбе с кортсайдерами — людьми, которые с помощью гаджетов передают счёт с кортов в реальном времени, чтобы делать «гарантированные» ставки до обновления результата у букмекеров, сообщает Standard.

Уимблдон нанял специально обученных сотрудников, которые выявляют подозрительных лиц в толпе. Кроме того, внутренний Wi‑Fi турнира блокирует доступ к букмекерским сайтам, а над кортами действует запрет на полёты дронов.

Кроме того, на Уимблдоне есть специальный департамент по борьбе с кортсайдерами, который ведёт мониторинг специализированных форумов и сообществ. Выявленных злоумышленников удаляют с трибун и вносят в чёрный список.

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