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Европейские букмекеры потребовали защитить их бизнес от офшорных компаний

Европейские букмекеры потребовали защитить их бизнес от офшорных компаний
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Руководители входящих в Европейскую ассоциацию азартных игр и ставок (EGBA) букмекерских холдингов Bet365, Betsson, Entain, Evoke, FDJ United, Flutter, LeoVegas и Superbet опубликовали на сайте ассоциации совместное письмо, в котором призвали европейские власти придерживаться адекватного подхода к регулированию игорного бизнеса.

По мнению букмекеров, легальный бизнес сталкивается с постоянными угрозами из-за чрезмерно жёсткого регулирования.

«В условиях, когда лицензированные операторы озадачены соблюдением множества нормативных требований, нерегулируемые и не облагаемые налогами операторы нелегального рынка, базирующиеся за пределами Европы, процветают по всему континенту», — говорится в документе.

Для решения данной проблемы операторы предложили направить регулирование на удержание игроков в легальном поле, усиление правоприменительной практики в отношении нелегальных платформ и продвижение только лицензированных в Европе операторов.

«У Европы есть чёткий выбор: либо позволить регулируемым операторам продолжать терять позиции перед нелегальными конкурентами, которые подрывают защиту потребителей и не приносят ничего положительного нашему обществу, либо работать вместе для защиты игроков и поддержки ответственных операторов, ежегодно инвестирующих миллиарды долларов в будущее континента», — подчеркнули букмекеры в своём обращении.

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