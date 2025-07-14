Игорные операторы ЕС направили почти € 150 млн на борьбу с лудоманией в 2024 году

Европейская ассоциация ставок и азартных игр (EGBA) опубликовала на своём сайте отчёт за 2024 год. Игорные операторы на территории ЕС уплатили € 3,8 млрд налогов в 2024 году. Организация выдала за отчётный период 321 лицензию на осуществление игорного бизнеса в 21 стране Евросоюза.

Кроме того, на 143% в сравнении с 2023 годом выросли отчисления игорных операторов на борьбу с лудоманией. В 2024-м они составили € 148,9 млн. € 156,8 млн отправили на благотворительность и другие социальные инициативы. Здесь рост составил 4%.

Клиентская база игорных операторов ЕС по итогам года — 38,6 млн пользователей. 75% игроков — мужчины, 25% — женщины.