Эксперты назвали фаворита РПЛ за несколько дней до старта сезона

18 июля стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет чемпионом.
Аналитики считают явным фаворитом «Зенит». На команду Сергея Семака можно заключить пари с коэффициентом 2.10. Сине-бело-голубые вчера представили своего звёздного новичка — бразильца Жерсона, перешедшего из «Фламенго».
За 5.50 можно поставить на действующего чемпиона — «Краснодар» — и московский «Спартак». И те, и другие на сегодня сохранили составы, а краснодарцы ещё и усилились несколькими крепкими европейскими футболистами. Москвичи пока без приобретений, но работа по укреплению команды ведётся.
Шансы «Динамо», которое в межсезонье возглавил Валерий Карпин, оценили в 9.00, а на ЦСКА можно поставить за 11.00. Армейцам пришлось аврально искать тренера после ухода Марко Николича, но пришедший Фабио Челестини уже успел выиграть Суперкубок России.
На московский «Локомотив» можно сделать ставку с котировкой 20.00. Шансы остальных команд значительно ниже.