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Эксперты назвали фаворита РПЛ за несколько дней до старта сезона

Эксперты назвали фаворита РПЛ за несколько дней до старта сезона
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18 июля стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет чемпионом.

Аналитики считают явным фаворитом «Зенит». На команду Сергея Семака можно заключить пари с коэффициентом 2.10. Сине-бело-голубые вчера представили своего звёздного новичка — бразильца Жерсона, перешедшего из «Фламенго».

За 5.50 можно поставить на действующего чемпиона — «Краснодар» — и московский «Спартак». И те, и другие на сегодня сохранили составы, а краснодарцы ещё и усилились несколькими крепкими европейскими футболистами. Москвичи пока без приобретений, но работа по укреплению команды ведётся.

Шансы «Динамо», которое в межсезонье возглавил Валерий Карпин, оценили в 9.00, а на ЦСКА можно поставить за 11.00. Армейцам пришлось аврально искать тренера после ухода Марко Николича, но пришедший Фабио Челестини уже успел выиграть Суперкубок России.

На московский «Локомотив» можно сделать ставку с котировкой 20.00. Шансы остальных команд значительно ниже.

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