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Эксперты назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ

Эксперты назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ
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До старта сезона РПЛ остаётся совсем немного времени. Букмекеры принимают ставки на то, кто покинет элитный дивизион по итогам сезона напрямую.

Главным кандидатом на вылет аналитики считают «Оренбург», который на днях вернули в элиту после исключения «Торпедо». Оренбуржцы готовились к выступлениям в Первой лиге, поэтому им предстоит провести селекцию прямо по ходу сезона. Поставить на то, что команда Владимира Слишковича покинет РПЛ, можно за 2.60.

Вероятность того, что вылетит «Пари НН», оценили в 2.75. С такой же котировкой можно сделать ставку на махачкалинское «Динамо», лишившееся ряда лидеров.

Сделать ставку на вылет «Акрона» можно за 3.20. А вот позиции новичков элиты, вернувшихся в РПЛ после года отсутствия, эксперты считают прочнее. На то, что РПЛ покинет «Балтика», дают коэффициент 3.55, а на «Сочи» — 5.00.

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