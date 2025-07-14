Александр Усик — Даниэль Дюбуа: когда бой-реванш, кто фаворит

В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ориентировочное начало поединка — в 1:00 мск. В первом бою, который прошёл в августе 2023 года, украинский боксёр нокаутировал оппонента в девятом раунде.

Букмекеры считают фаворитом поединка Усика. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.28. Шансы Дюбуа оценили в 3.90. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 24.00.

На ТБ 9.5 раунда можно сделать ставку за 1.72. Обратный исход доступен за 2.06.