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Александр Усик — Даниэль Дюбуа: когда бой-реванш, кто фаворит

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: когда бой-реванш, кто фаворит
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В ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Ориентировочное начало поединка — в 1:00 мск. В первом бою, который прошёл в августе 2023 года, украинский боксёр нокаутировал оппонента в девятом раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

Букмекеры считают фаворитом поединка Усика. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.28. Шансы Дюбуа оценили в 3.90. Ничья маловероятна, поставить на такой исход можно с котировкой 24.00.

На ТБ 9.5 раунда можно сделать ставку за 1.72. Обратный исход доступен за 2.06.

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