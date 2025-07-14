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Эксперты назвали вероятный новый клуб Эмилиано Мартинеса

Эксперты назвали вероятный новый клуб Эмилиано Мартинеса
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Аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес хочет покинуть клуб из Бирмингема. Чемпион мира хочет новых вызовов. Букмекеры принимают ставки на то, где окажется голкипер в начале нового сезона.

Аналитики считают, что главный претендент на вратаря — «Манчестер Юнайтед», который не прочь расстаться с Андре Онана. Сделать ставку на то, что Мартинес станет игроком манкунианцев, можно за 2.25.

С коэффициентом 3.00 можно поставить на то, что, несмотря на желание вратаря, он проведёт ещё год в «Астон Вилле».

В последние дни в английских СМИ появилась информация, что Эмилиано может перейти в «Челси». Сделать ставку на такое развитие событий можно за 5.00. Шансы «Атлетико» приобрести аргентинца оценили котировкой 8.00, а на «Галатасарай» можно сделать ставку за 10.00.

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