Эксперты назвали вероятный новый клуб Эмилиано Мартинеса

Аргентинский вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес хочет покинуть клуб из Бирмингема. Чемпион мира хочет новых вызовов. Букмекеры принимают ставки на то, где окажется голкипер в начале нового сезона.

Аналитики считают, что главный претендент на вратаря — «Манчестер Юнайтед», который не прочь расстаться с Андре Онана. Сделать ставку на то, что Мартинес станет игроком манкунианцев, можно за 2.25.

С коэффициентом 3.00 можно поставить на то, что, несмотря на желание вратаря, он проведёт ещё год в «Астон Вилле».

В последние дни в английских СМИ появилась информация, что Эмилиано может перейти в «Челси». Сделать ставку на такое развитие событий можно за 5.00. Шансы «Атлетико» приобрести аргентинца оценили котировкой 8.00, а на «Галатасарай» можно сделать ставку за 10.00.