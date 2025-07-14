Букмекеры спрогнозировали лучшего бомбардира РПЛ-2025/2026

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Скоро начинается новый сезон РПЛ, который мы с нетерпением ждём. Кто забьёт больше всех в сезоне-2025/2026 и что думают по этому поводу букмекеры?

Букмекерские конторы выделили трёх фаворитов в бомбардирской гонке чемпионата России — Джона Кордобу, Мирлинда Даку и Манфреда Угальде. Поставить на успех одного из них можно с одинаковым коэффициентом 6.00.

Поставить на то, что лучшим бомбардиром чемпионата России станет Лусиано Гонду, можно с коэффициентом 9.00. Нападающий «Зенита» в минувшем сезоне стал автором 10 мячей.

Заключить пари на Алексея Батракова и Ярослава Гладышева предлагается за 10.0.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата России стал Манфред Угальде (17 голов), второе место занял Мирлинд Даку (15 мячей), а третьим финишировал Алексей Батраков (14 голов).