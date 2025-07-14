Аналитики назвали шансы Даниила Медведева выиграть второй турнир «Большого шлема»

Даниил Медведев переживает кризис. Он не побеждал на турнирах уже два года, а на последних двух соревнованиях «Большого шлема» вылетел в первом же круге. Кроме того, россиянин покинул топ-10 рейтинга ATP. Сам Даниил утверждает, что знает, куда нужно двигаться, и постепенно возвращает былую форму.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Медведеву выиграть второй турнир «Большого шлема» в карьере. Ранее он победил на US Open — 2021. По оценкам экспертов, добраться до чемпионства ещё раз у россиянина не получится.

На то, что Медведев победит на «Шлеме», можно сделать ставку с коэффициентом 4.00, а обратный исход идёт за 1.20. Россиянин шесть раз играл в финале (по три раза на Australian Open и на US Open), но стать чемпионом смог лишь однажды.