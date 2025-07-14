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Александр Усик — Даниэль Дюбуа: прогноз на бой 20 июля

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: прогноз на бой 20 июля
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа, который пройдёт в ночь с 19 на 20 июля.

Ставка: бой завершится нокаутом за 6.50.

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Усика тяжело вывести из себя, и это ставит оппонентов в тупик. Он старается не ввязываться в размен ударами, путает своих соперников и накидывает удары, зарабатывая очки. Александр никогда не стремится завершить бой досрочно, а готовится ко всем 12 раундам.

На протяжении всей дистанции украинец изматывает и заставляет нервничать своих соперников. Во время битвы взглядов Дюбуа толкнул Усика, однако его это никак не задело. Он дал комментарий по поводу инцидента и заявил, что это просто шоу, а бой пройдёт на ринге. Рациональный подход.

Таким нокаутёрам, как Динамит, сложно боксировать с Александром. Даниэль отдаёт все свои силы в первой половине поединков, вкладывается в удары, организует жёсткий прессинг. А в оставшейся части боя уже начинает дышать. Поэтому прогнозируем, что бой завершится нокаутом. Поставить на это можно с коэффициентом 6.50.

Дюбуа и сам прекрасно понимает, что не потянет все 12 раундов, и если поединок перевалит за девятый раунд, то Усик может его разбить. Британец постарается закрыть вопрос о победителе раньше, но если не получится, то всё пройдёт по сценарию первого боя. Так что наша ставка будет на нокаут.

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