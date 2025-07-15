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«Кайрат» — «Олимпия»: букмекеры оценили шансы в ответном матче

«Кайрат» — «Олимпия»: букмекеры оценили шансы в ответном матче
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15 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют казахстанский «Кайрат» и словенская «Олимпия». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Начало — в 18:00 мск.

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В первой игре соперники не смогли выявить победителя — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение казахстанскому клубу. Поставить на победу «Кайрата» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Олимпии» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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