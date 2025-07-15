«Кайрат» — «Олимпия»: назван самый вероятный счёт матча

15 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют казахстанский «Кайрат» и словенская «Олимпия». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Начало — в 18:00 мск.

В первой игре соперники не смогли выявить победителя — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение казахстанскому клубу. Поставить на победу «Кайрата» можно с коэффициентом 2.40, а шансы «Олимпии» оценили в 2.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.70). Победа «Кайрата» 1:0 идёт за 7.80, на точный счёт 1:0 в пользу «Олимпии» выставлен коэффициент 9.00.