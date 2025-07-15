«Кайрат» — «Олимпия»: прогноз на матч в Алма-Ате

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпия».

Ставка: «Кайрат» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.80.

Чемпионат Казахстана идёт полным ходом, поэтому жёлто-чёрные подошли к квалификации в лучшей форме, чем соперник. Благодаря ничьей с «Олимпией» (1:1) они продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей. В последних четырёх играх во всех турнирах подопечные Рафаэля Уразбахтина пропустили всего один мяч.

К квалификации Лиги чемпионов «драконы» подошли с беспроигрышной серией из четырёх товарищеских матчей. Обыграли «Вардар» (2:0), «Влазнию» (4:0) и ЦСКА из Софии (3:0). Забивали много и были надёжны в обороне, но всё это не то. Контрольные матчи созданы для экспериментов и набора формы.

К тому же в межсезонье «Олимпия» потеряла немало ключевых игроков, которым теперь нужно искать замену или учиться добиваться побед без их помощи. Интересно, что под руководством португальского тренера в прошлом матче с «Кайратом» гол соорудили его соотечественники — новичок Дига Алмейда отдал передачу, благодаря которой Диогу Коста Пинту забил мяч.

Сценарий ответной встречи может быть похожим на сценарий первой. Только теперь «Кайрат» будет чувствовать себя увереннее при домашних трибунах. Хотя бежать вперёд и рисковать нет причины. Предлагаем поставить на то, что казахстанцы не проиграют через тотал меньше 3.5 мяча, за 1.80. На первый план выйдут тренерская тактика, организованность и надёжная игра в обороне.