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«БЕТСИТИ» выпустил ролик с Сергеем Игнашевичем в роли супергероя к его дню рождения

«БЕТСИТИ» выпустил ролик с Сергеем Игнашевичем в роли супергероя к его дню рождения
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Экс-игрок ЦСКА и сборной России, амбассадор компании исправляет абсурдные ситуации одним щелчком пальцев.

В имиджевом ролике Игнашевич приходит на помощь в момент, когда всё идёт не по плану. В первом кадре футболисты одеты в нелепую форму (отсылка на странные формы разных лет), но после щелчка Сергея они оказываются в нормальных футболках. Во втором кадре фанат вместо файера кидает на поле букет цветов (отсылка к знаменитому муралу Бэнкси), в третьем и четвёртом — помогает футболисту и комментатору Александру Неценко, который также является амбассадором компании.

Завершается ролик фразой о надёжном союзе «БЕТСИТИ» и Игнашевича. Посмотреть видео можно по ссылке.

Игнашевич стал амбассадором компании в середине мая. Является рекордсменом по количеству матчей за сборную России и одним из самых надёжных защитников в истории российского футбола. «БЕТСИТИ» в 2025 году получил «Премию РБ» в номинации «Самый надёжный букмекер».

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