«Мальмё» — «Иберия 1999»: назван фаворит ответного матча отбора Лиги чемпионов

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Во вторник, 15 июля, на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция) состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

В первой встрече «Мальмё» обыграл «Иберию» на выезде со счётом 3:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение скандинавскому клубу. Сделать ставку на победу «Мальмё» предлагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно равно 76% вероятности.

Победа «Иберии» оценивается в 9:50, а на ничейный исход можно поставить за 6.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.