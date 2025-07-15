Холлоуэй — Порье: коэффициенты букмекеров на бой UFC 318

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) состоится турнир UFC 318. Главным его событием станет бой в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот поединок станет завершающим в карьере.

Начало события ожидается в 1:00 мск. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 318 можно будет на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Это третья встреча Холлоуэя и Порье. Первые два их поединка выиграл Дастин. Сейчас он завершает карьеру, этот бой, вне зависимости от результата, станет для него последним. Букмекеры здесь оценивают шансы почти по равной линии. На Порье дают 1.85, на Холлоуэя — 2.00.