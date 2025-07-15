«Мальмё» — «Иберия 1999»: стал известен самый вероятный счёт

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В среду, 15 июля, на стадионе «Эледа» в Мальмё, Швеция, состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

В первой игре шведский клуб победил 3:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение скандинавам. Сделать ставку на победу «Мальмё» предлагается с коэффициентом 1.29, что приблизительно составляет 76% вероятности.

Победа «Иберии» оценивается в 9.50, а на ничейный исход можно поставить за 6.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев (7.00). Победа «Мальмё» 2:1 идёт за 7.90, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 9.00.