«Мальмё» — «Иберия 1999»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответную игру первого раунда отбора Лиги чемпионов «Мальмё» — «Иберия 1999».

Ставка: «Мальмё» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.85.

«Мальмё» обыграл «Иберию» на выезде со счётом 3:1. Как известно, на скандинавском полуострове обычно сложно проводить еврокубковые матчи любой европейской команде. Можно вспомнить хотя бы подвиги норвежского «Будё-Глимт». А потому в предстоящей встрече у шведов будет солидный задел. Бояться им абсолютно нечего.

«Иберия 1999», до недавнего времени известная под названием «Сабуртало», является крепким представителем чемпионата Грузии. И только в последних сезонах ей удалось вернуть статус одного из лидеров. Прямо сейчас в грузинской Высшей лиге идёт сезон, и команда располагается на первом месте, набрав 44 очка за 18 игр. Забила 29 мячей, пропустила — 10. Для местного уровня солидные показатели.

И всё же шансов на положительный исход в ответной встрече первого квалификационного раунда у грузинского клуба мало. Голкипер опытный, есть несколько легионеров, но звёзды, которые в одиночку способны создать гол, отсутствуют. А нужно с первых минут бежать отыгрываться. Плюс чемпионат Швеции сейчас тоже в самом разгаре, а потому выехать за счёт лучшего тонуса не получится.

Не исключено, что тренерский штаб «Мальмё» проведёт некоторую ротацию. Всё-таки фора в два мяча перед домашним матчем — очень комфортный расклад. Но даже так команда — фаворит.