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«Динамо» Минск — «Лудогорец»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов

«Динамо» Минск — «Лудогорец»: стал известен фаворит матча Лиги чемпионов
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16 июля 2025 года в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют минское «Динамо» и болгарский «Лудогорец». Встреча состоится на нейтральном стадионе «Вароши» в Мезёкёвешде, Венгрия. Начало — в 21:45 мск.

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В первой встрече чемпион Болгарии оказался сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение болгарскому клубу. Поставить на победу «Лудогорца» можно с коэффициентом 1.72, а шансы минского «Динамо» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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